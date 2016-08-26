﻿بطولة نيوهيفن للتنس: فوز التشيكية كفيتوفا وهزيمة فينشي

نيوهيفن – رويترز: اقتربت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة السادسة من الفوز بلقب بطولة نيوهيفن للتنس للسيدات للمرة الثالثة على التوالي عندما هزمت منافستها الروسية ايكاترينا مكاروفا 6-3 و6-1 وضمنت الظهور في إحدى مباراتي الدور قبل النهائي.

وتفوقت كفيتوفا، التي حصدت لقب البطولة في العامين الماضيين إضافة إلى عام 2012، تماما على منافستها الروسية كما تظهر النتيجة وهي تسعى لمعادلة انجاز الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والدنماركية كارولين فوزنياكي بعد فوز كل منهما بلقب البطولة أربع مرات. وستلتقي كفيتوفا في قبل النهائي مع البولندية أغنيشكا رادفانسكا المصنفة الأولى والتي لم صعوبة كبيرة في الفوز في دور الثمانية على البلجيكية كيرستن فليبكنز 6-1 و6-4. وفي دور الثمانية أيضا فجرت السويدية يوهانا لارسون المتأهلة من التصفيات مفاجأة كبيرة عندما فازت على الايطالية روبرتا فينشي المصنفة الثانية 7-6 و6-1, وخسرت لارسون في أخر أدوار تصفيات البطولة لكنها شاركت بسبب انسحاب بعض اللاعبات. وستلتقي لارسون المصنفة 62 عالميا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة العاشرة في البطولة والتي فازت في دور الثمانية على الروسية إيلينا فسنينا 6-3 و6-1.