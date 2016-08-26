﻿السلطات البرازيلية توجه اتهامات للسباح الأمريكي لوكتي

ريو دي جانيرو – د ب أ: وجهت الشرطة البرازيلية تهمة البلاغ الكاذب لنجم السباحة الأمريكي رايان لوكتي بعدما اختلق قصة مزيفة، حيث ادعى التعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال أولمبياد ريو الذي اختتمت منافساته الاحد الماضي.

وكان البطل الأولمبي لوكتي (32 عاما) ادعى أنه وثلاثة من زملائه بفريق السباحة الأمريكي جرى احتجازهم تحت تهديد السلاح وسرقتهم من أشخاص تنكروا في زي الشرطة، عقب حضورهم إحدى الحفلات في ريو. لكن لقطات سجلتها كاميرا مراقبة أظهرت أن أحد السباحين قام بعمل تخريبي في محطة وقود، وتبين بعدها أن حادث السرقة مجرد قصة اختلقها السباحون. وأحيلت قضية لوكتي إلى هيئة الإدعاء التي وجهت له الاتهامات، حسب ما نقلته بوابة “جي 1″ الإخبارية عن متحدث باسم الشرطة البرازيلية.