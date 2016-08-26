﻿ثومبسون ملكة السرعة… والجيبوتي عين الله بطل 1000 متر

بيرن (سويسرا) – رويترز: عززت ايلاين ثومبسون سمعتها الجديدة كملكة لسباقات السرعة في ألعاب القوى بفوزها بسباق 100 متر في لقاء لوزان بالدوري الماسي.

وسجلت العداءة الجمايكية (24 عاما)، الفائزة بسباقي 100 و200 متر في اولمبياد ريو دي جانيرو هذا الشهر، زمنا بلغ 10.78 ثانية متقدمة بفارق مريح على الامريكية جينا برانديني (11.11 ثانية) صاحبة المركز الثاني. وحقق عداء جيبوتي عين الله سليمان خامس أفضل زمن على الإطلاق ليفوز بسباق 1000 متر للرجال في دقيقتين و13.49 ثانية، وجاء الامريكي ماثيو سنتروفيتز البطل الاولمبي في سباق 1500 متر في المركز السادس في أداء شابه الارهاق. وانتصرت الامريكية دليلة محمد صاحبة ذهبية ريو في سباق 400 متر حواجز للسيدات، لكن عمر مكلاود بطل 110 أمتار حواجز في ريو (13.12 ثانية) تراجع خلف الاسباني اورلاندو اورتيغا (13.11) الذي حل ثانيا وراء العداء الجمايكي في الألعاب الاولمبية. ووضعت الاثيوبية جنزيبي ديبابا احباط حصولها على الفضية الاولمبية خلف ظهرها في سباق ثلاثة آلاف متر موانع. وكان السباق بطيئا، وسجلت الاثيوبية ثماني دقائق و31.84 ثانية لتفوز بفارق 20 مترا عن الكينية هيلين اوبيري صاحبة المركز الثاني. ومرت ديبابا، الفائزة بجائزة أفضل متسابقة ألعاب قوى في العالم في 2015، بموسم صعب بسبب الإصابة والقبض على مدربها في يونيو/ حزيران بسبب اتهامات بالمنشطات. وفازت كيندرا هاريسون، التي سجلت رقما عالميا بلغ 12.20 ثانية في لندن الشهر الماضي بعد اخفاقها في التأهل للاولمبياد عبر التصفيات الامريكية، بسباق 100 متر حواجز في 12.42 ثانية وهو زمن أسرع من الذي سجلته بريانا رولينز في ريو الأسبوع الماضي لتنال الذهبية. وبعد تعرضه لصيحات استهجان من الجماهير البرازيلية قبل عشرة أيام كان هناك استقبال حار للفرنسي رينو لافيلني لكنه لم ينجح في مسابقة القفز بالزانة التي فاز بها الامريكي سام كندريكس. وعادل المتسابق الامريكي رقمه الشخصي البالغ 5.92 متر. وتفوق القطري معتز برشم في القفز العالي مسجلا 2.35 متر بعدما نال فضية اولمبياد ريو في وقت سابق هذا الشهر. وثأرت النيوزيلندية فاليري آدمز الفائزة بذهبيتين اولمبيتين لهزيمتها في ريو وفازت بمسابقة دفع الجلة مسجلة 19.94 متر لتتفوق على الامريكية ميشيل كارتر التي فجرت المفاجأة في الألعاب الاولمبية.