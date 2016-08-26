﻿الدوري المغربي: طنجة يتعاقد مع المدافع السنغالي أسينيو

الرباط – رويترز: أعلن اتحاد طنجة المغربي أنه تعاقد مع المدافع السنغالي تيون أسينيو لاعب ديامبارز السنغالي لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح اتحاد طنجة على هامش افتتاح متجره الرسمي والكشف عن زيه الرسمي أن أسينيو البالغ 22 عاما يلعب في قلب الدفاع وسبق له أن دافع عن ألوان المنتخب السنغالي المحلي في عدة مناسبات، ما يلبي شروط اتحاد الكرة المغربي. وسيكون أسينيو تاسع لاعب يتعاقد معه طنجة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن الفريق الأزرق والأبيض تعاقد في العام الماضي مع 15 لاعبا في موسمه الأول بين الكبار بعد غياب طويل. وخلال الصيف الحالي تعاقد اتحاد طنجة مع حارس المرمى الدولي محمد أمسيف والمدافعين المهدي بلطم وإسماعيل بلمعلم والجناح الأيمن عادل المسكيني والجناح الأيسر يحيى بومدين ولاعب الوسط سفيان كادوم والمهاجمين يونس الحواصي وعمر المنصوري. وفي المقابل غادر الفريق حارسا المرمى محمد بيسطارة ومروان فخر والمدافع عبدالفتاح بوخريص ولاعبا الوسط البشير أمعيش ورفيق عبدالصمد. وسيلتقي اتحاد طنجة في مستهل مباريات الموسم الجديد من الدوري المغربي مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي اليوم. وكان اتحاد طنجة احتل المركز الثالث في نهاية الموسم الماضي وسيشارك في كأس الإتحاد الإفريقي هذا الموسم.