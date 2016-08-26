﻿الدوري الإيطالي: الإنتر وروما ونابولي يتطلعون إلى استعادة الاتزان سريعا!

روما – د ب أ: يتعين على إنتر ميلان وروما ونابولي استعادة اتزانها سريعا إذا كانت لديها الرغبة في إفساد مخطط يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي.

ويسعى الإنتر لتضميد جروحه عقب خسارته المفاجئة صفر/2 أمام مضيفه كييفو في افتتاح الموسم، وذلك عندما يستضيف باليرمو على ملعب جوسيبي مياتزا (معقل الإنتر) غدا الأحد. وعقب شراء مجموعة سانينغ الصينية التجارية لنادي الإنتر في حزيران/ يونيو الماضي، وقدوم المدرب الهولندي فرانك دي بور على رأس القيادة الفنية للفريق قبل أقل من ثلاثة اسابيع، ظهر الإنتر بشكل باهت للغاية في مباراته الأولى بالموسم الجديد أمام كييفو، وأخفق الوافدان الجديدان إيفر بانيغا وأنتونيو كاندريفا في إثبات قدراتهما. وقال دي بور: “نحن بحاجة للقتال كفريق واحد من أجل مشجعينا والنادي. إن هذا عنصر أساسي لأي نجاح”. وأوضح: “لدينا فريق جيد وينبغي علينا القتال على كل كرة في جميع أنحاء الملعب. سنرى ذلك يوم الأحد. أريد من فريقي اللعب من أجل الفوز بكل مباراة”.

في المقابل، قدم روما بداية قوية في المسابقة عقب فوزه الكبير 4/صفر على ضيفه أودينيزي في المرحلة الماضية، لكنه تعرض لضربة موجعة عقب وداعه المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته القاسية صفر/3 أمام ضيفه بورتو البرتغالي في إياب الدور المؤهل لدور المجموعات يوم الثلاثاء الماضي. وتسبب هذا الخروج من المسابقة والانتقال للعب في الدوري الأوروبي في خسارة مادية فادحة لإدارة روما قدرت بنحو 20 مليون يورو. ومن المنتظر أن يتعرض دانييلي دي روسي وإيمرسون بالميري لاعبا روما لعقوبة قاسية من الاتحاد الأوروبي (يويفا) التي ستقرر إيقافهما عددا من المباريات في الدوري الأوروبي عقب حصولهما على البطاقة الحمراء بسبب التحامهما العنيف مع لاعبي بورتو خلال اللقاء. وقال لوتشيانو سباليتي مدرب روما: “يجب علينا أن ننجح في إيجاد السبيل الذي ينبغي اتباعه والعمل الجاد على ذلك”. وتابع: “ستكون فترة صعبة ومؤلمة حينما يبلغنا أي شخص بأي شيء. ولكن ينبغي علينا التزام الصمت، واتخاذ مسئولياتنا والمضي قدما”. وبينما ينتظر كالياري فريق العاصمة الإيطالية في سيردينيا غدا، فإن نابولي يستضيف ميلان اليوم في مواجهة كلاسيكية. وقدم نابولي أداء متواضعا أمام مضيفه بيسكارا، الصاعد حديثا، حيث قلب تأخره صفر/2 إلى تعادل صعب 2/2، ما أصاب مشجعيه بالإحباط، غير أن تلك الجماهير تتوقع رد فعل سريعا في ملعب سان باولو (معقل نابولي). وربما يتسبب نجاح إدارة نابولي في إبرام صفقة هامة قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم الأربعاء المقبل في تهدئة غضب الجماهير الساخطة التي ما زالت تشعر بحزن بالغ عقب رحيل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين ليوفنتوس. ويحل يوفنتوس، الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 2/1 على ضيفه فيورنتينا، ضيفا على لاتسيو المنتشي بفوزه الثمين 4/3 على مضيفه أتالانتا. وبعدما غاب ميراليم بيانيتش المنضم حديثا ليوفنتوس عن المباراة الافتتاحية للفريق بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، فإنه بات الآن جاهزا للعودة إلى الملعب الأولمبي الذي شهد تألقه بقيمص روما خلال المواسم الخمسة الماضية. ويلتقي فيورنتينا مع ضيفه كييفو، وسامبدوريا مع أتالانتا، وتورينو مع بولونيا، وأودينيزي مع إمبولي، وساسولو مع بيسكارا غدا، كما يلعب كروتوني المتأهل للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه على ملعبه أمام جنوى في اليوم ذاته.