﻿الدوري الأوروبي: قرعة مثيرة لمانشستر يونايتد والانتر وصعبة لأياكس

موناكو – د ب أ: أوقعت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لمسابقة الدوري الأوروبي، والتي أجريت أمس في موناكو، عن وقوع مانشستر يونايتد الإنكليزي في مواجهات مثيرة بالمجموعة الأولى التي تضم معه فناربخشة التركي وفينورد الهولندي وزوريا الأوكراني.

وخلال هذه المجموعة، سيواجه الهولندي المخضرم روبن فان بيرسي نجم فناربخشة التركي فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وفينورد. كما يواجه انتر ميلان الإيطالي اختبارين قويين في المجموعة الحادية عشرة حيث يصطدم بكل من ساوثهامبتون الإنكليزي وسبارتا براغ التشيكي كما تضم المجموعة معهما هابويل بئر السبع. كما أوقعت القرعة أياكس الهولندي في مجموعة صعبة مع ستاندرد لييج البلجيكي وسلتا فيغو الأسباني وباناثينايكوس اليوناني. وأسفرت القرعة عن المجموعات الآتية:

المجموعة الأولى: مانشستر يونايتد الإنكليزي وفناربخشة التركي وفينورد الهولندي وزوريا الأوكراني.

المجموعة الثانية: أولمبياكوس اليوناني وآبويل نيقوسيا القبرصي ويانغ بويز السويسري وأستانا (كازاخستان).

المجموعة الثالثة: أندرلخت البلجيكي وسانت اتيان الفرنسي وماينز الألماني وكابالا (أذربيجان).

المجموعة الرابعة: زينيت سان بطرسبرغ الروسي وألكمار الهولندي ومكابي تل أبيب وداندولك الأيرلندي.

المجموعة الخامسة: فيكتوريا بلزن التشيكي وروما الإيطالي وأوستريا فيينا النمساوي وأسترا الروماني.

المجموعة السادسة: أتلتيك بلباو الأسباني وجينك البلجيكي ورابيد فيينا النمساوي وساسولو الإيطالي.

المجموعة السابعة: أياكس الهولندي وستاندرد لييج البلجيكي وسلتا فيغو الأسباني وباناثينايكوس اليوناني.

المجموعة الثامنة: شاختار دونيتسك الأوكراني وسبورتنغ براغا البرتغالي وجنت البلجيكي وكونيا سبور التركي.

المجموعة التاسعة: شالكه الألماني وسالزبورغ النمساوي وكراسنودار الروسي ونيس الفرنسي.

المجموعة العاشرة: فيورنتينا الإيطالي وباوك سالونيكا اليوناني وسلوفان ليبريتش التشيكي وكاراباك (أذربيجان).

المجموعة الحادية عشرة: انتر ميلان الإيطالي وسبارتا براغ التشيكي وساوثهامبتون الإنكليزي وهابويل بئر السبع.

المجموعة الثانية عشرة: فياريال الأسباني وستيوا بوخارست الروماني وزيوريخ السويسري وعثمانلي سبور التركي.

وتبدأ فعاليات دور المجموعات في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل وتستمر حتى الثامن من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في سولما بالسويد في 24 أيار/ مايو 2017.