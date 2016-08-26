﻿كاسياس خارج الحسابات وكوستا في القائمة الجديدة

مدريد – د ب أ: غاب حارس المرمى المخضرم إيكر كاسياس عن قائمة المنتخب الأسباني لكرة القدم، التي أعلنها المدرب الجديد خوليان لوبيتيغي، أمس، بينما شهدت عودة دييغو كوستا مهاجم تشلسي الإنكليزي، رغم عدم مشاركته في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وأعلن لوبيتيغي عن قائمة المنتخب للمرة الأولى منذ توليه منصب المدرب، استعدادا لخوض المباراة الودية المقررة أمام بلجيكا في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وكذلك المباراة المقررة أمام ليشتنشتاين في الخامس من الشهر ذاته ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا. وكان لوبيتيغي، الذي تولى المهامة خلفا لفيسنتي دل بوسكي في تموز/ يوليو الماضي، اجتمع مع كاسياس قبل ايام وتردد أنه أبلغ حارس مرمى بورتو البرتغالي المخضرم بأن مشواره الحافل بالإنجازات مع المنتخب الأسباني، والذي استمر لمدة 16 عاما، قد انتهى. وكان كاسياس (35 عاما) الحارس البديل لديفيد دي خيا خلال كاس الأمم الأوروبية (يورو 2016). واستدعى لوبيتيغي، المخضرم بيبي رينا حارس مرمى نابولي الإيطالي وأدريان سان ميغيل حارس وستهام الإنكليزي، الذي لم يسبق لها المشاركة الدولية. ومنح لوبيتيغي المهاجم كوستا فرصة جديدة مع المنتخب، علما أنه لم يسجل سوى مرة واحدة خلال عشر مباريات مع الفريق. وقام لوبيتيغي بضم باكو ألكاسير في قائمة المنتخب، في الوقت الذي تترددت فيه التكهنات بشأن انتقاله من بلنسية إلى برشلونة، كما تم استدعاء خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي. وللمرة الأولى، تم استدعاء الشاب ماركو أسنسيو لاعب ريال مدريد وضمه إلى قائمة المنتخب، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيل هدف رائع في شباك ريال سوسييداد. وضمت قائمة المنتخب التي أعلنها لوبيتيغي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وبيبي رينا (نابولي) وأدريان سان ميغيل (وستهام). وفي الدفاع: مارك بارترا (بوروسيا مونشنغلادباخ) وخوردي ألبا (برشلونة) وجيرارد بيكيه (برشلونة) وسيزار أزبيليكويتا (تشلسي) وسيرخيو راموس (ريال مدريد) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وسيرجي روبرتو (برشلونة) وخافي مارتينيز (بايرن ميونيخ). وفي خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) وتياغو (بايرن ميونيخ) وساؤول (أتلتيكو مدريد) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وخوان ماتا (مانشستر يونايتد) وماركو أسنسيو (ريال مدريد). وفي الهجوم: ألفارو موراتا (ريال مدريد) ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد) ونوليتو (مانشستر سيتي) وباكو ألكاسير (بلنسية) ودييغو كوستا (تشلسي) وفيتولو (أشبيلية).