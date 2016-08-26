﻿اليويفا: يعتمد التغييرات الجديدة في نظام الدوري

موناكو – د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس اعتماد التغييرات الجديدة على نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقضي بالتأهل المباشر للفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في مسابقات الدوري الأربع الأعلى تصنيفا في أوروبا، إلى دور المجموعات للبطولة، اعتبارا من عام 2018.

كذلك قدم اليويفا نظاما جديدا يطبق ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، ويقضي بتقييم الأندية حسب سجلاتها، بما يتضمن تاريخ نجاحها في البطولتين. وجاء النظام الجديد بالإضافة إلى زيادة قيمة تمويل الأندية المشاركة في البطولتين، ردا على ضغوط عدد من أندية القمة في أوروبا، التي هددت بإقامة بطولة أوروبية منفصلة تحت اسم “دوري السوبر الأوروبي”. وفي الوقت الحالي، تحتل مسابقات الدوري في أسبانيا وألمانيا وإنكلترا وإيطاليا صدارة التصنيف في القارة الأوروبية، وبناء على النظام الجديد سوف تتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل منها، مباشرة الى دور المجموعات لدوري الأبطال. وطبقا للنظام الحالي، تشارك الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من أسبانيا وألمانيا وإنكلترا في دور المجموعات بدوري الأبطال، بينما يشارك الفريق الرابع في كل منها في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات. أما إيطاليا، فيشارك منها أول فريقين، بينما يخوض الفريق صاحب المركز الثالث الدور التمهيدي. وقال اليويفا إنه سينتهي من جميع تفاصيل التغييرات الجديدة للبطولتين الأوروبيتين قبل نهاية العام الجاري. وأضاف اليويفا أنه من المقرر استمرار مشاركة 32 فريقا في دور المجموعات بدوري الأبطال، يتأهل منها 16 فريقا إلى الدور الثاني، كما ستستمر مشاركة 48 فريقا في الدور الأول من الدوري الأوروبي. لكن طبقا للنظام الجديد، ستتضمن الفرق الـ32 المشاركة في دور المجموعات بدوري الأبطال 16 فريقا من الدوريات الأربع المتصدرة للتصنيف بدلا من 11 فريقا، وهو ما يعني أن التأهل من خلال الدور التمهيدي سيكون أكثر صعوبة. وسيقلص النظام الجديد أيضا عدد المقاعد المحجوزة لفرق من مسابقات دوري أخرى، فعلى سبيل المثال، لن يكون مقعدا مسابقتي دوري التشيك وسويسرا، المصنفتين في المركزين 11 و12 بأوروبا، مضمونين، فقد يتأهل فريق من كل منهما من خلال الأدوار الفاصلة، أو يغيب عن المشاركة.

كذلك سيكون لرابطة الأندية الأوروبية (ايكا) دورا أكبر في رسم مستقبل ونظام إدارة مسابقات الأندية الأوروبية. وسيتولى اليويفا تعيين نصف المدراء الإداريين بلجنة مسابقات الأندية الأوروبية بينما تتولى رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) تعيين النصف الآخر. وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس “ايكا”، إن قرار اليويفا “يجسد حلا جادا وعادلا لأندية كرة القدم الأوروبية”. وأضاف: “أنا سعيد بشكل خاص بحقيقة أن مجتمع كرة القدم الأوروبية لا يزال متوحدا في المضي قدما”. ومن جانبه، قال تيودور تيودوريديس، السكرتير العام لليويفا: “التعديلات ستستمر لضمان تأهل الفرق على أساس أحقيتها من الجانب الرياضي، وللحفاظ على حقوق كل الاتحادات الوطنية وأنديتها في المشاركة ببطولات الأندية الأوروبية”.