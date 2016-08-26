﻿الريال أمام دورتموند… وغوارديولا مع السيتي يواجهان برشلونة… والبايرن يصطدم بأتلتيكو

موناكو – د ب أ: أسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي أجريت بإمارة موناكو عن صدمات قوية للفرق الكبرى، حيث يصطدم ريال مدريد (حامل اللقب) ببوروسيا دورتموند الألماني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وليجيا وارسو البولندي في المجموعة السادسة، فيما أوقعت القرعة برشلونة الأسباني مع مانشستر سيتي الانكليزي في المجموعة الثالثة، وبايرن ميونيخ مع أتلتيكو مدريد في المجموعة الرابعة. وسحب القرعة النجوم السابقون كلارينس سيدورف وروبرتو كارلوس وإيان راش وتييري هنري ورود فان نيستلروي..

وسيتعين على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد- الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة التي توج بها الريال باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه، عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للنسخة الماضية بركلات الترجيح، مواجهة فريقه القديم سبورتنغ لشبونة الذي استهل معه مسيرته الحافلة. وظهر رونالدو (31 عاما) بمستوى لافت مع لشبونة عام 2002، ما دفع مانشستر يونايتد لضمه في العام التالي مباشرة. وقال رونالدو: “سيكون اللعب أمام سبورتنغ أمرا خاصا للغاية لي وله مكانة خاصة في قلبي لأنه شهد بدايتي الحقيقية”. وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2015-2016 بعدما قاد الريال للحصول على لقب دوري الأبطال، وكذلك عقب قيادته المنتخب البرتغالي للفوز بكأس الأمم الأوروبية في مفاجأة مدوية. ومن المتوقع أن يكون دورتموند المنافس الأبرز للريال في المجموعة، غير أن لشبونة وليغيا وارسو لن يكونا لقمة سائغة. وكان دورتموند أطاح بالريال من الدور قبل النهائي لنسخة 2013، قبل أن يثأر من تلك الخسارة عقب اجتيازه عقبة دورتموند في دور الثمانية بالنسخة التالية. وقال توماس توشيل مدرب دورتموند: “كان هناك كثير من الترقب في معسكرنا قبل القرعة، واصبحنا الآن في مجموعة تتسم بالجاذبية”. وأضاف: “إنها مجموعة صعبة ولكنها تتميز بنفس القدرة من الجاذبية، المواجهات أمام الريال أصبحت معتادة لدورتموند، ونتطلع بشدة لمواجهة حامل اللقب”.

وأوقعت القرعة أيضا الأسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في مواجهة فريقه القديم برشلونة، الذي توج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية. وتولى غوارديولا تدريب برشلونة من 2008 حتى 2012 ولكن الآن يبدو حريصا على إيقاف الثلاثي الهجومي اللاتيني الرهيب المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف الأوروغواني لويس سواريز والبرازيلي نيمار، الذين قادوا الفريق الكتالوني للفوز بالبطولة عام 2015. ويخشى البعض أن تكون مجموعة برشلونة والسيتي بمثابة مجموعة الموت في ظل وجود بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وسيلتك الأسكتلندي، اللذين صعدا عبر الدور المؤهل لمرحلة المجموعات. وقال تيكسيكي بيغرستاين، مدير الكرة في السيتي: “القرعة لم تكن بمثابة الكابوس لأننا في منافسة رائعة، ولكنها مجموعة صعبة للغاية”. وأوضح: “جوسيب يعلم فرق المجموعة جيدا، فبخلاف برشلونة، فإنه يدرك أيضا مستوى لاعبي مونشنغلادباخ الذين واجههم عندما كان مدربا للبايرن”.

ويصطدم بايرن ميونيخ، الذي رحل عنه غوارديولا لتدريب السيتي، بأتلتيكو مدريد مرة أخرى، بعدما سبق للفريقين أن التقيا في الدور قبل النهائي للنسخة الماضية. وكان البايرن تغلب على أتلتيكو في نهائي 1974، قبل أن ينتظر الفريق الأسباني سنوات عدة كي يرد اعتباره من تلك الخسارة ويطيح بالفريق البافاري من الدور قبل النهائي للبطولة الماضية. وأكد كوكي لاعب وسط أتلتيكو: “البايرن فريق جيد ولكننا فريق قوي أيضا”. وأردف: “خضنا لقاءين قويين أمامهم الموسم الماضي، وأثق في أن المباراتين المقبلتين معهم ستكونان على القدر ذاته من الصعوبة”. وتضم المجموعة أيضا أيندهوفن الهولندي وروستوف الروسي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة.

ووضعت القرعة باريس سان جيرمان في مواجهة أرسنال الانكليزي وبازل السويسري ولودوغوريتس البلغاري، فيما ضمت المجموعة الثانية بنفيكا البرتغالي ونابولي الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وبشكتاش التركي. وضمت المجموعة الخامسة سيسكا موسكو الروسي وبايرليفركوزن الألماني وتوتنهام الانكليزي وموناكو الفرنسي، في حين جاءت القرعة رحيمة بفريق ليستر، مفاجأة الدوري الانكليزي، حيث وضعته برفقة بورتو البرتغالي وكلوب بروج البلجيكي وكوبنهاغن الدنماركي في المجموعة السابعة. ويلتقي يوفنتوس الإيطالي، الذي تأهل لنهائي 2015، مع أشبيلية الأسباني، حامل لقب الدوري الأوروبي، وليون الفرنسي ودينامو زغرب الكرواتي في المجموعة الثامنة. وقال الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس: “هذه المجموعة ستكون مثيرة للاهتمام حقا، القرعة ستجعلنا ننتقل إلى أسبانيا وفرنسا وكرواتيا، وأنا متشوق للحظة البداية”. وقال سيرخيو ريكو حارس أشبيلية: “أعتقد أن القرعة أوقعتنا في مجموعة قوية إلى حد ما… لعبنا بشكل سيئ للغاية في مرحلة المجموعات الموسم الماضي، وأصبحنا مضطرين أن نلعب في الدوري الأوروبي (التي توج بها أشبيلية). نأمل حقا في أن نظهر بشكل أفضل هذه المرة وسنحاول بذل أقصى الجهد للتأهل إلى الأدوار الإقصائية”.

وتنطلق المباريات يومي 13 و14 أيلول/ سبتمبر، وتستمر فعالياتها حتى السادس والسابع من كانون الأول/ ديسمبر، فيما تقام المباراة النهائية في الثالث من حزيران/ يونيو في كارديف، عاصمة ويلز. ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة إلى الادوار الاقصائية، فيما ينتقل اصحاب المركز الثالث في كل مجموعة للعب في الدوري الاوروبي.