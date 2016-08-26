﻿كيف تزن طائر البطريق وخدع أخرى من حديقة حيوان لندن

■ لندن ـ رويترز: أخذ حراس حديقة حيوان لندن على عاتقهم مهمة قياس طول ووزن نزلاء الحديقة لتحديد حالاتهم الصحية لكن طائر البطريق ظل يقفز على الميزان. أما النمور فمشت بحذر في اتجاه عصي قياس الطول الضخمة.

وتقيم 712 سلالة من الحيوانات في حديقة حيوان لندن ولدى الفريق مجموعة من أدوات القياس والموازين كما لا تخلو جعبة أفراده من حيل لإغراء الحيوانات لتسهيل هذه المهمة السنوية عليهم. وفي مأوى القرد السنجابي استخدم الحراس وجبة مغرية من اللوز لإغراء الحيوان النشط بالبقاء على الميزان فترة كافية لقياس وزنه. أما طيور البطريق فقد اصطفت بالطبع لتوزن مقابل سمكة لكل منها.

وقال مارك هابين المدير الإداري للحديقة «أثقل الحيوانات وزنا هنا هو زرافة تزن… نحو 860 كيلوغراما. واخف حيوان هو النمل آكل العشب الذي لا يصل وزن الواحدة منه إلى جرام.»

وتستخدم حديقة حيوان لندن قياسات الوزن والطول لقياس الصحة العامة للحيوانات. وفي كانون الثاني/ يناير من كل عام تجري إحصاء لعدد الحيوانات وتتبادل المعلومات مع حدائق حيوان أخرى.