مقتل 22 من “الدولة الإسلامية” بانفجار سيارة وقصف جوي جنوب الموصل العراقية





نينوى- الأناضول- قتل 12 مسلحاً بضربات جوية لطائرات التحالف الدولي، مساء الجمعة، على مواقع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، فيما قتل ما لا يقل عن 10 آخرين من التنظيم بانفجار سيارة محملة بالعبوات ناسفة جنوب مدينة الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، والتي لا تزال تخضع لسيطرة التنظيم المتشدد منذ عام 2014.

وقالت خلية الإعلام الحربي العراقي (تابعة لوزارة الدفاع) في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إن طائرات التحالف الدولي وجّهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخزن للأسلحة، وقتل 12 عنصراً من التنظيم في قرية سعدية شمال شرق قضاء الحضر.

وعن حادث آخر ذكر البيان، أنه قتل أكثر من 10 إرهابيين في قرية المكوك الواقعة على الطريق المؤدي بين القيارة ومخمور، جراء انفجار سيارة تحمل عبوات ناسفة في مضافة لـ”الدولة الإسلامية” في بيت المدعو علاء مرعي حسون، بحسب البيان.

وبدأت الحكومة العراقية في مايو/آيار الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها “الدولة الإسلامية” منذ يونيو/ حزيران 2014، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من التنظيم.

وأعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، أول أمس الخميس، استعادة قواته السيطرة على بلدة القيارة (60 كم ) جنوب مدينة الموصل(شمال) من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”.