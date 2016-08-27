المغرب.. بنكيران وسبعة وزراء على قوائم “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية

الرباط- الأناضول- أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي عن ترشيح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وسبعة وزراء بالحزب في الحكومة الحالية، للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

واستثنى الحزب الائتلاف الحكومي ترشيح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي يشرف إلى جانب وزير الداخلية على هذه الانتخابات، فيما لم يعلن بعد عن ترشيح الوزيرتين، بسيمة الحقاوي، وزير التضامن والأسرة والمرأة، وجميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي، من عدمه.

وفي بيان للأمانة العامة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، قرر الحزب ترشيح عبد الإله بنكيران، للمرة الخامسة وكيلا (رئيسا) للائحة (قائمة) الحزب في دائرة “سلا تابريكت” بمدينة سلا قرب الرباط.

كما قرر ترشيح، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، ووزير خارجية المغرب السابق، بمدينة المحمدية (قرب الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب).

وأعلن البيان الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، عن أسماء وكلاء لوائح الحزب في 74 دائرة محلية من أصل 92 دائرة بالبلاد، فيما أرجأ البت في القائمتين الوطنيتين للشباب والنساء، و18 دائرة محلية إلى موعد لاحق.

وتبلغ عدد الدوائر الانتخابية المحلية في المغرب 92 دائرة يتم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي، وتتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين 2 و5 مقاعد، تنتخب محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا.

ووفق البيان، يقود عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن لائحة الحزب بدائرة “سلا المدينة”، وعبد العزيز عماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وعمدة مدينة الدار البيضاء (كبرى مدن المغرب) سيقود لائحة الحزب بالحي المحمدي بهذه المدينة، فيما يقود مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لائحة إقليم (محافظة) سيدي بنور (وسط).

فيما يقود إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لائحة حزبه بدائرة فاس، بينما يقود الحسن الدوادي، وزير التعليم العالي، لائحة الحزب بإقليم (محافظة) بني ملال (وسط).

وسيترشح عزيز رباح، وزير التجهيز، على رأس لائحة الحزب في مدينة القنيطرة (قرب الرباط)، ونجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وكيلا للائحة بمدينة طنجة (أقصى الشمال).

ويقود عبد الله بوانو، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي) لائحة الحزب في مدينة مكناس (وسط).

كما رشح حزب العدالة والتنمية الناشط السلفي، غير المنتمي سابقا للحزب، حماد القباج على رأس لائحة العدالة والتنمية في دائرة “جليز″ بمراكش (جنوب).