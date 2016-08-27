اعتقال رجل كندي لاتهامه بقتل ثلاثة أشخاص باستخدام سلاح القوس والسهم في تورونتو

واشنطن- د ب أ- اعتقل رجل كندي (35 عاما) في تورونتو ووجهت إليه تهمة قتل ثلاثة أشخاص باستخدام سلاح القوس والسهم.

ومثل بريت ريان يوم الجمعة أمام محكمة من أجل جلسة استماع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي).

وأوضحت الهيئة أن امرأة وابنيها البالغين، الذين كانوا ضحايا الهجوم أدينوا من قبل بالسطو على بنك.

واستجاب عناصر الشرطة يوم الخميس لاتصال بشأن حادث طعن في حي سكني في تورونتو.

ووجد عناصر الشرطة رجلين وامرأة خارج المنزل مصابين بجروح مهددة للحياة، ولقى الثلاثة حتفهم في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن الضحايا الثلاثة أصيبوا بجروح نتيجة استخدام سلاح القوس والسهم.