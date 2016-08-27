شرطة بنغلادش تعلن مقتل ثلاثة اسلاميين متطرفين أحدهم مدبر الهجوم على المطعم في دكا

دكا- أ ف ب- اعلنت شرطة بنغلادش السبت انها قتلت في العاصمة دكا ثلاثة اسلاميين متطرفين احدهم مدبر هجوم استهدف مطعما في تموز/ يوليو الماضي واسفر عن سقوط 22 قتيلا.

وقال سنوار حسين المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن تبادلا لاطلاق النار استمر لساعة بين رجال الشرطة والجهاديين الذين كانوا متحصنين في مخبأ في بلدة نارايانغانج التى تبعد 25 كيلومترا الى الجنوب من دكا.

واضاف حسين ان أحد القتلى هو تميم شودوري الذي يحمل جنسيتي كندا وبنغلادش. وقال ان “تميم شودوري مات. انه مدبر هجوم غولشان وزعيم جمعية مجاهدي بنغلادش”.

و”جمعية مجاهدي بنغلادش” هي مجموعة اسلامية محلية محظورة متهمة بقتل عشرات الاجانب او افراد اقليات دينية.

وكان خمسة مسلحين على الاقل هاجموا في الاول من تموز/ يوليو مطعم “هولي ارتيزان بيكري” في حي غولشان الراقي وقتلوا عشرين رهينة قاموا باحتجازهم، معظمهم من الايطاليين واليابانيين.

وقالت الشرطة إن شودوري وصل إلى بنغلادش قبل ثلاث سنوات قادما من كندا. ومنذ ذلك الحين كان يدير حملة لدفع شبان مسلمين نحو التطرف.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية اعتداء الاول من تموز/ يوليو في دكا ونشر صورا للمذبحة التي نفذها. غير ان سلطات بنغلادش تنفي وجود اي شبكات جهادية دولية في البلاد. كما نفت مسؤولية جمعية المجاهدين في بنغلادش عن الاعتداءات الاخيرة.