العاصفة الاستوائية مادلين تتشكل في شرق وجنوب شرق هاواي

رويترز- قال المركز الوطني للأعاصير في تقرير يوم الجمعة إن العاصفة الاستوائية مادلين تشكلت في شمالي المحيط الهادئ وتحديدا في شرق وجنوب شرقي جزر هاواي.

وقال مركز الأرصاد الجوية ومقره ميامي إن العاصفة التي تصاحبها رياح أقصاها 65 كيلومترا في الساعة تبعد نحو 1990 كيلومترا شرق وجنوب شرقي جزيرة بيج آيلاند في هاواي.

وقال المركز الوطني للاعاصير انه لا توجد رقابة ساحلية او تحذيرات فعلية نظرا لأن العاصفة اتجهت غربا بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.