فرنسا تبعد مغربيين تبنيا الاسلام المتطرف لتشكيلهما “تهديدا خطيرا” على النظام العام

باريس- أ ف ب- اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن السلطات الفرنسية أبعدت الجمعة مغربيين تبنيا الاسلام المتطرف إلى بلدهما لانهما يشكلان “تهديدا خطيرا” على النظام العام، ما يرفع إلى 15 عدد عمليات الابعاد من هذا النوع منذ مطلع 2016.

وقال كازنوف في بيان لوزارة الداخلية انه اتخذ هذا القرار “نظرا للتهديد الخطير الذي يشكله بقاؤهما على الارض الفرنسية على النظام العام”.

واضاف البيان ان وزير الداخلية “قرر اتخاذ إجراء بطردهما تم تنفيذه فورا”.

وتابع كازنوف ان “ست عمليات ابعاد من هذا النوع جرت منذ بداية آب/ اغسطس، و15 منذ بداية العام” الجاري، مؤكدا “تصميم الحكومة على مكافحة الارهاب بكل الوسائل القانونية”.