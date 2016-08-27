طيران التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في عدة محافظات يمنية

صنعاء- د ب أ- كثفت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غاراتها الجوية على مواقع يسيطر عليها الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بعدة محافظات يمنية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية إن الغارات استهدفت معسكر السواد، ودار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة.

وفي محافظة حجة، / 123 شمال غرب صناء /، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات على محطة الكهرباء المركزية في منطقة حسن بمديرية عبس.

في حين استهدفت أربع غارات أخرى، محطتي الغاز والكهرباء، بمحافظة صعدة، (المعقل الرئيسي للحوثيين)، شمال صنعاء، واستهدفت غارات أخرى مواقع للحوثيين بمديريتي سحار، وكتاف.

وفي محافظة عمران، / 50 كم شمال صنعاء/، شنت مقاتلات التحالف نحو ثمان غارات جوية على محطة كهرباء عمران، حسب مصادر محلية.

وخلفت تلك الغارات، بحسب المصادر، خسائر مادية كبيرة في المحطات المستهدفة، دون أن يتسنى ما إن كانت هناك خسائر بشرية ام لا.

وكثفت المقاتلات غاراتها على تلك المحطات والمواقع، بعد ساعات من احتراق مولد كهربائي في منطقة “نجران” السعودية، بقذائف اطلقها الحوثيون، وقوات صالح من الأراضي اليمنية الواقعة على الحدود.