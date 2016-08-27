مقتل واصابة 39 من طالبان في ضربات جوية شمال أفغانستان

ساري بول - د ب أ – ذكر مسؤول أفغاني السبت، أن 23 مسلحاً على الاقل قتلوا، وأصيب 16 آخرين خلال عملية في منطقة “سانشاراك” بإقليم “ساري بول” شمال البلاد.

وقال حاكم الاقليم محمد زاهر وهدادلوكالة باجوك الافغانية للأنباء، إن المتمردين تكبدوا خسائر بشرية خلال الغارات الجوية للقوات الافغانية في مناطق “مسجد سابز″ و”توبخانا” و”جانجوا” بالاقليم أمس الجمعة.

وأضاف وهداد أن المدير الاداري والمالي لطالبان، قاري عبد البصير من بين القتلى، مشيراً إلى أن المدنيين وقوات الأمن لم يتكبدوا أي ضحايا.

وعلى الرغم من أن الحركة المتشددة لم تعلق بعد على العملية، إلا أن عضوا من طالبان، رفض الكشف عن هويته نفى مقتل عبد البصير.

وأكد المصدر مقتل أربعة مسلحين فقط.