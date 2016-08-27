جنازات رسمية في إيطاليا لضحايا الزلزال مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 284

روما- د ب أ- من المقرر أن يتم السبت إقامة جنازات رسمية لضحايا الزلزال المدمر الذي وقع وسط إيطاليا، حيث ذكر مسؤولون أن الحصيلة المؤقتة للقتلى بسبب المأساة ارتفعت إلى 284، بعد وفاة ثلاثة أشخاص آخرين.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات قد ضرب منطقة جبلية وعرة بين منطقتي أومبريا ولازيو ومارش صباح الاربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل 281 شخصا في ثلاث بلديات على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق روما.

وطبقا لاحدث إحصاء من هيئة الدفاع المدني الايطالية، كانت البلدة الاكثر تضررا هي بلدة “أماريتسي” حيث لقي 224 شخصا حتفهم.

وكان هناك أيضا 49 ضحية في منطقة “أركواتا ديل ترونتو” و11 في منطقة “أكومولي”.

ومن المقرر أن يتم إقامة جنازة رسمية لنحو 34 من القتلى من بلدة “أركواتا”، في منطقة “مارش” في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا (09:30 بتوقيت غرينتش) في الكاتدرائية في العاصمة الاقليمية أسكولي بيسينو، والتي سيحضرها الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي.