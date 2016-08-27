وزيرة الدفاع الألمانية تستبعد العودة للعمل بنظام التجنيد الإجباري في الوقت الراهن

برلين - د ب أ – أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، عن اعتقادها بأن العودة للعمل بنظام التجنيد الإجباري مستبعد تماماً في الوقت الراهن.

وفي تصريحات لصحف شبكة التحرير “دويتشلاند”، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي :” العودة إلى التجنيد الإجباري لن تمنحنا في الوقت الراهن قيمة إضافية على الإطلاق”.

وفي ذات السياق، قالت فون دير لاين إنها لا ترى أن الوضع الأمني يمكن أن يتطور باتجاه تطبيق التجنيد الإجباري.

ورأت فون دير لاين أن تعليق التجنيد الإجباري ” أحسن صنعاً” للجيش الألماني، مشيرة إلى أن الجيش “منذ تطبيق هذا الإجراء تم تحديثه بقوة لاجتذاب الشباب والحفاظ على العمالة المتخصصة”.

وأضافت أن نتيجة ذلك تمثلت في تجهيز جيد للجيش بالشباب الذين قدموا إلى التجنيد تطوعا لممارسة مهنهم بحرفية عالية، ” وذلك بغض النظر تماماً عن حقيقة افتقارنا إلى الطاقات اللازمة لتوفير تدريب أساسي واسع النطاق لمئات آلاف الشباب والشابات”.

يشار إلى أن أروقة تحالف ميركل المسيحي شهدت في الفترة الأخيرة تعالي أصوات منادية بإعادة تطبيق التجنيد الإجباري، وذلك في ظل الحديث عن خطط للحكومة لتحسين الجاهزية لمواجهة الإرهاب والهجمات الإلكترونية (السيبرية) أو الهجمات السرية.