10 من أغنى الدول في العالم… والعرب خارج التصنيف

لندن ـ نشرت مؤسسة “نيو ورلد هيلث” تقريرها السنوي الخاص بأغنى الدول في العالم حسب الثروة الخاصة لكل فرد.

واعتبرت هذه المؤسسة أن إجمالي الثروة الفردية هي الثروة الخاصة بالأشخاص في كل دولة، والمقصود بالثروة هي الممتلكات الفردية التي تشمل العقارات، السيولة النقدية، والمصالح التجارية.

ومن الملاحظ أن هذه القائمة لم تضم أي دولة عربية.

وهنا ترتيب أغنى 10 دول في العالم:

10- إيطاليا:

تقدر الثروة الإجمالية في إيطاليا بـ 4400 مليار دولار، وتمتلك إيطاليا بنية تحتية متطورة وحصة مرتفعة من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

وإيطاليا عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي .

9- أستراليا

الثروة الإجمالية في أستراليا تقدر بـ 4500 مليار دولار، ويمتلك هذا البلد سوقا اقتصاديا ذا إنتاج محلي مرتفع مع انخفاض معدل الفقر.

8- كندا

يقول التقرير إن كندا تمتلك ثروة إجمالية مقدرة بـ 4700 مليار دولار، وتعد كندا واحدة من أكثر دول العالم تطوراً، إذ تمتلك اقتصادا متنوعا.

وتعتمد على مواردها الطبيعية الوفيرة، وعلى التجارة وهي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع.

7- الهند

تصنف الهند في المركز السابع في ترتيب الدول الغنية بثروة إجمالية مقدرة بـ 5600 مليار دولار، وأصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نموا، وأيضا من الدول الصناعية الجديدة.

6- فرنسا

رغم تراكم الديون والبطالة على فرنسا، إلا أن الثروة الإجمالية في 2016 تقدر بـ 6600 مليار دولار، وتعد خامس دولة في حقل التجارة الخارجية في العالم، وأهم صادراتها تشمل المنتجات الكيميائية والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات.

5- ألمانيا

لدى ألمانيا أكبر اقتصاد محلي في أوروبا، وساعد على ذلك العديد من العوامل أهمها الأسلوب والسمعة التي اكتسبها الألمان من حيث قدرتهم الكبيرة على إتقان العمل. وقدرت الثروة الإجمالية لهذه السنة بـ 9100 مليار دولار.

4- المملكة المتحدة:

تعتبر المملكة المتحدة من الدول المتقدمة، ورغم خروجها من الفضاء الأوروبي إلا أن الثروة الإجمالية لهذا البلد تقدر بـ 6200 مليار دولار.

3- اليابان

تعد اليابان من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدما في آسيا والعالم. وتتمتع العلامات التجارية اليابانية مثل تويوتا وسوني وفوجي فيلم وباناسونيك بشهرة عالمية.

وتقدر الثروة الإجمالية لليابان في 2016 بـ 15100 مليار دولار.

2- الصين

منذ إدخال إصلاحات اقتصادية قائمة على النظام الرأسمالي سنة 1978، أصبحت الصين أسرع اقتصادات العالم نموا، إذ أصبحت أكبر دولة مصدرة في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع.

وقدرت الثروة الإجمالية للصين بـ 17400 مليار دولار.

1- الولايات المتحدة الأمريكية

أكبر قوة اقتصادية في العالم تبلغ الثروة الإجمالية فيها 48900 مليار دولار.