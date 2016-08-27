شركة إسرائيلية تتجسس على مستخدمي أبل… ولكي تتفادى ذلك اتبع هذه الخطوات

لندن ـ قالت صحيفة “نيويورك تايمز″ إن شركة أبل اكتشفت استغلال شركة NSO Groupالإسرائيلية لجمع المعلومات الاستخباراتية للعديد من الثغرات التي أتاحت لهم قراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات وتسجيل الصوت، وجمع كلمات السر وحتى تتبع موقع المستخدم.

ومن أجل ذلك، أصدرت شركة أبل تحديثا جديدا لنظام التشغيل ios 9قبل أقل من أسبوعين من موعد إزاحة الستار عن آيفون 7.

ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد 9.3.5، إما بالتوجه إلى الإعدادات Settingsثم Generalعام، واختيار تحديث نظام التشغيل أو توصيل الجهاز إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ليقوم أي تيونز بتنبيهك بتوفر التحديث الجديد.