العاصفة ليستر تتحول الى اعصار قبالة سواحل المكسيك

واشنطن - أ ف ب – تحولت العاصفة ليستر الى اعصار من الدرجة الاولى على سلم من خمس درجات، قبالة سواحل شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلن المركز الاميركي لمراقبة الاعاصير.

وقال المركز في نشرة له السبت ان الاعصار يتركز على بعد 885 كلم جنوب غربي طرف ولاية كاليفورنيا السفلى بالمكسيك. وهو يتنقل بسرعة 15 كلم في الساعة مع رياح تصل حتى 120 كلم في الساعة باتجاه المحيط الهادىء.

وأضاف المركز الذي مقره ميامي ان الاعصار سيحافظ على اتجاهه في الأيام الخمسة القادمة. وتابع “لم يصدر اي انذار”.

وفي مستهل آب/اغسطس تسبب مرور الاعصار ايرل بمقتل 45 شخصاً في وسط المكسيك وشرقها.