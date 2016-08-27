بيع حمامة بـ77 ألف دولار في الكويت
الكويت ـ وصل مزاد حمامة إلى 77 ألف دولار في الكويت، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو أظهر مزاداً لبيع الطيور في الكويت وصل سعر حمامة فيه إلى 23 ألف دينار كويتي أي ما يعادل نحو 77 ألف دولار أمريكي.
وبدا المشرف على المزاد في الشريط المذكور بين مجموعة من هواة تربية الطيور الجالسين وهو يمسك بالطائر ويصيح واحد وعشرين ألف وستمية ثم يزيد أحد الأشخاص المبلغ بمائة دينار كويتي ويكرر المشرف 700 أكثر من مرة ثم يُرفع المزاد إلى 22 ألف ومن ثم إلى 23 الف دينار وهنا يبارك مشرف المزاد للشخص الذي دفع المبلغ الأخير لاقتنائها.
ولم يفهم متابعو الفيديو ميزات هذه الحمامة ولا خصائصها التي جعلتها تُباع بهذا الثمن غير المعتاد، وخصوصاً أن الحمامة كما بدا من النوع العادي وليست من الطيور باهظة الثمن عادة، ولكن الفيديو أثار حفيظة وسخط متداوليه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا المزاد بالسخيف والمشاركين فيه بمجموعة من المبذرين. وشكك آخرون بأهداف مثل هذه المزادات، معتبرين أنها ليست سوى نوع من غسيل الأموال.
وكانت مجلة روتانا السعودية قد نشرت في وقتٍ سابق أن رجل أعمال سعودي قد اشترى حمامة من مزاد أقيم في أحد المعاهد المهنية في مدينة جدة بالسعودية، حيث دفع قيمتها 400 ألف ريال سعودي، وتنتشر ظاهرة المزادات على طيور وحيوانات في دول الخليج بشكل كبير، ويصل سعر بعضها إلى مبالغ خيالية ومبالغ بها.
هذا النوع من الحمام يعمل حركات إنقلاب على الجنب
وكلما زادت هذه الإنقلابات كلما زاد سعرها خاصة حين تكون الحمامة ثابتة بالجو برغم الرياح
أما من يشتري هذه الحمامة بهذا السعر فهو يقصد التكاثر من أفراخها حيت تباع البيضة الملقحة منها بألفين دولار والفرخ بخمسة آلاف
ولا حول ولا قوة الا بالله
لقد تم اكتشاف طريقة جديدة بدول الخليج العربي لغسيل الاموال
فنحن نرى و نسمع بين عشية و ضحاها عن حمامة تباع بمبلغ ٧٧ الف دولار و تيس يباع بملايين الريالات و ناقة تباع بعشرات الملايين من الدراهم و هلم جرا……