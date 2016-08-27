بديل فرنسي جديد لبوجبا في يوفنتوس

روما ـ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن سعي إدارة يوفنتوس، للتعاقد مع الدولي الفرنسي موسى سيسوكو، لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء قرار البيانكونيري، عقب رفض إدارة باريس سان جيرمان التفريط في خدمات بليز ماتويدي، وأعلن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، أن ماتويدي سيظل في نادي العاصمة، وسيقوم بتجديد تعاقده.

ووفقًا لشبكة “ميدياست” الإيطالية، فإن سيسوكو يعد الهدف الجديد للسيدة العجوز في سوق الانتقالات، ليكون بديلاً لرحيل مواطنه بول بوجبا، لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 105 ملايين يورو.

واقترب سيسوكو من الرحيل عن نيوكاسل، عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وستبلغ قيمة انتقاله 30 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب زينيت الروسي، يعد البديل الثاني حال فشل التعاقد مع سيسوكو.