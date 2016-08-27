مصر تقرر فتح معبر رفح لسفر حجاج غزة الثلاثاء المقبل

غزة – الأناضول – قال مسؤول فلسطيني، إن السلطات المصرية، ستفتح معبر رفح البري، الثلاثاء المقبل، لسفر حجاج قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، إن السلطات المصرية أبلغتهم قرارها فتح معبر رفح يوم الثلاثاء المقبل لسفر حجاج قطاع غزة.

وأضاف:” سيتم فتح معبر رفح، لمدة ثلاثة أيام متتالية، ولقد أنهينا كافة الترتيبات والتجهيزات لتسهيل عملية سفر الحجاج “.

وبحسب وزارة الأوقاف بغزة، سيغادر 2008 من سكان القطاع لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح في 29 يونيو/حزيران الماضي لمدة 5 أيام غير متصلة، تمكن خلالها نحو 3 آلاف مسافر من الحالات الإنسانية من مغادرة قطاع غزة.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.