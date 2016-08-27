مسيرة مناهضة للحكومة في العاصمة الماليزية

كوالالمبور- د ب أ – قام المتظاهرون السبت، بمسيرة في شوارع العاصمة الماليزية للتنديد بحجم الفساد واسع النطاق المزعوم في الحكومة.

تجمع المتظاهرون، وأغلبهم يرتدون قمصاناً بيضاء وسوداء، في العديد من المناطق في كوالالمبور تحت أعين قوات الأمن الحكومية اليقظة.

وأعلنت القوات الأمنية أيضاً، عدم الاقتراب من حديقة عامة مفتوحة في وسط المدينة كان من المفترض أن يتجمع فيها المتظاهرون.

وقدر رجل شرطة في المنطقة أن عدد المتظاهرين ما بين 500 وألف، ولكن المتظاهرين قالوا إن المسيرة بدأت للتو ومن المتوقع توافد المزيد من المتظاهرين.

وتجاهل المتظاهرون تحذيرات الشرطة بفض تجمعهم،نظراً لأن المسيرة غير مصرح بها وتعتبر غير قانونية.

وقالت ناشطة الانتخابات ماريا تشين عبدالله للمتظاهرين ” نحن هنا للتنديد بالفساد في الحكومة. ونريد تقديم للعدالة المسؤولين عن سرقة أموال صندوق بيرهاد للتنمية (1 ام دي بي) “. وسلطت الاضواء على صندوق ماليزيا بيرهاد للتنمية منذ العام الماضي عقب الكشف في وسائل الإعلام، عن فضيحة زعمت أن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق اختلس مئات الملايين من الصندوق.

ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وكشف تحقيق من قبل الادعاء العام أن الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية لرئيس الوزراء هي تبرعات من أفراد من العائلة الملكية السعودية. وبرأ الادعاء العام نجيب من أي مسؤولية جنائية.