الطيران التركي يقصف مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” جنوب جرابلس

القاهرة - د ب أ – قصفت الطائرات الحربية التركية صباح السبت، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية جنوب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب مصادر حقوقية وكردية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، أن طائرات تركية استهدفت قرية تل العمارنة التي كانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، استولت عليها قبل ايام .

وأكد متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي ) تعرض المنطقة للقصف . ولم ترد اي تقارير عن وقوع خسائر في الارواح.

وتقع المنطقة على بعد ثماني كيلومترات جنوب مدينة جرابلس، وهى مدينة حدودية استولى عليها معارضون سوريون مسلحون ، مدعومون من تركيا، من تنظيم الدولة الاسلامية الخميس.