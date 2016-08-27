تركيا ترسل المزيد من الدبابات الى شمال سوريا

تركيا - أ ف ب – أرسلت تركيا السبت ست دبابات اضافية الى سوريا، في الوقت الذي يواصل فيه معارضون مدعومون من انقرة إزالة الغام مدينة جرابلس التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية.

وشن الجيش التركي الاربعاء، عملية “درع الفرات” داخل الأراضي السورية بهدف طرد مليشيات التنظيم الجهادي من المنطقة، ووقف تقدم المجموعات المسلحة الكردية السورية التي تسعى الى اقامة شريط حدودي.

ودخلت الدبابات الست الأراضي السورية صباح السبت.

وبحسب صحيفة حرييت، فإن تركيا بات لديها 50 دبابة و380 جندياً في سوريا بعد ثلاثة ايام من انطلاق العملية.

وسمع دوي انفجارات متقطعة حين كان معارضون سوريون موالون لتركيا، يعملون على ابطال مفعول عبوات ناسفة زرعها مسلحو التنظيم المتطرف قبل انسحابهم من جرابلس.

وأكدت وكالة انباء الاناضول شبه الحكومية، ان المسلحين السوريين يدمرون متفجرات مشيرة الى ابطال مفعول 20 عبوة في يوم الجمعة فقط.

وأكدت السلطات التركية ان هجومها يستهدف ايضاً منع تقدم قوات وحدات حماية الشعب الكردي شرقي الفرات.

وقصفت المدفعية التركية الخميس، مواقع لهذه الوحدات الكردية السورية في شمال سوريا، بعد ان لاحظت اجهزة استخبارتها ان هذه القوات الكردية السورية تتقدم ميدانياً رغم وعد واشنطن بأنها ستتراجع.

ولم يسجل اي نشاط تركي ضد المسلحين الأكراد منذ ذلك اليوم.

وبحسب حرييت فان القوات المسلحة التركية، تلقت أوامر ب “الضرب الفوري” في حال تحرك وحدات حماية الشعب الكردي باتجاه جرابلس.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردي أهم المجموعات المسلحة الكردية في سوريا، وجناحها العسكري منظمتين “ارهابيتين” تسعيان الى اقامة منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا.