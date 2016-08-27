الخارجية المصرية تدين تفجير “جيزرة” في تركيا

القاهرة - د ب أ – أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، التفجير الإرهابي الذي وقع صباح الجمعة بمدينة “جيزرة” جنوب شرق تركيا، بالقرب من مبنى أمني، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما جدد المتحدث، في بيان صحافي السبت، التأكيد علي الموقف المصري الثابت المندد بظاهرة الإرهاب وتنظيماته التي لا تعرف عرق أو دين وتمارس أعمال منافية لكل مبادئ الإنسانية.

وأعرب المتحدث عن وقوف الشعب المصري إلى جوار الشعب التركي في مواجهة الإرهاب.