ايران تبدأ عمليات بناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد

طهران - د ب ا – أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، محمود واعظي، ان عمليات بناء قمر صناعي للاستشعار عن بعد، قد بدأت الاسبوع الماضي.

وفي تصريح للمراسلين في مدينة ساري بمحافظة مازندران السبت، علق الوزير محمود واعظي على الاجراءات المتخذة حول القمر الصناعي الوطني بالقول انه تم البدء بتمهيد الأرضية لبناء هذا القمر الصناعي العام المنصرم، وذلك بالتعاون مع البلدان المصنعة، بحسب وكالة أنباء فارس الايرانية.

وأشار الى ان العمل ببناء القمر الصناعي للاستشعار عن بعد قد بدأ الأسبوع الماضي.

وتابع الوزير محمود واعظي ان بناء هذا القمر سيقود الى ثورة على صعيد البيئة والزراعة والمياه والتربة في البلاد.

كانت إيران قد أطلقت ثلاثة أقمار صناعية هم “أوميد” و”رصد” و”نويد” اعوام 2009 و2010 و 2012 .

وأطلقت ايران المسبار “بيشجام” إلى الفضاء الذي كان يحمل قرداً إلى ارتفاع أكثر من 120 كيلومتراً، قبل أن تسترجعه بنجاح في كانون ثان/يناير، 2013 وأعلنت برنامجاً فضائياً طموحاً يشمل إرسال رائد فضاء في عام 2020.