الصحافة التونسية تشيد بخطاب رئيس الحكومة

تونس - أ ف ب – أشادت معظم الصحف التونسية السبت، بالخطاب “الناجح” لرئيس الوزراء الجديد يوسف الشاهد الذي القاه الجمعة في البرلمان قبل نيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الثقة.

وبعد يوم طويل من النقاشات في مجلس نواب الشعب صوت 168 نائبًا من ال 194 الحاضرين مساء الجمعة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل 22 نائباً ضد واحتفاظ خمسة نواب باصواتهم.

والأغلبية المطلقة لنيل الثقة هي 109 نواب من اجمالي أعضاء البرلمان ال 217.

وعند بدء جلسة منح الثقة صباح الجمعة، ألقى الشاهد وهو من حزب نداء تونس الحاكم خطاباً أمام النواب عكس “ارادة صادقة وحماساً” بحسب صحيفة الشروق اليومية.

من جهتها رأت صحيفة “لابريس″ انه “من الواضح انه (الشاهد) أعد جيداً مع المحيطين به صورة وشكل خطابه في كافة تفاصيله”.

من جهتها قالت “لوكوتيديان”، ان رئيس الحكومة التونسية الجديد “نجح نسبياً في أول اختبار له رغم بعض المنعرجات التي لم تتم السيطرة عليها جيداً”.

وأضافت “نحن نثق بهذه الحكومة الجديدة، لا أكثر، وسنراقبها”.

وقالت صحيفة الصريح ان خطاب الشاهد “ساحر” في انتظار انجازات ملموسة.

ويوسف الشاهد (41 عاما في ايلول/سبتمبر) الليبرالي، هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث. وهو أيضاً سابع رئيس حكومة خلال أقل من ست سنوات.