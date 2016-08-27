“الجيش السوري الحر” يسيطر على 6 قرى بين جرابلس والراعي في ريف حلب الشرقي





دمشق- د ب أ- سيطر مقاتلو “الجيش السوري الحر” على 6 قرى غرب مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي، بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” منها، كما تخوض تلك القوات معارك مع “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) شمال وغرب منبج .

وقال القائد العسكري في لواء السلطات مراد ابو جاسم جرابلس لوكالة الانباء الالمانية (د .ب. أ) إن ” مقاتلي “الجيش السوري الحر” سيطروا اليوم السبت على قرى البير الفوقاني – البير التحتاني – تل شعير – حمير العجاج – الحوانية- طريخم، وبذلك سيطرت قواتنا على مسافة 15 كم من المسافة الممتدة بين مدينتي جرابلس والراعي والتي تقدر بحوالي 40 كم اضافة الى تقدم قواتنا من جهة بلدة الراعي “.

وأضاف القائد جرابلس ” تخوض الآن قواتنا معارك مع مقاتلي “قوات سورية الديمقراطية” في بلدة العمارنة 10 كم شمال مدينة منبج، وإن قواتنا سيطرت على مساحات مهمة من البلدة ، كما سيطرت قواتنا على قرية يوسف بيك بعد طرد مقاتلي “قسد” ، مؤكداً على ان “قوات سورية الديمقراطية” سوف ينسحبون من مناطق منبج وان مواجهاتهم مع “الجيش الحر” سوف تكون خاسرة ، في ظل عدم وجود دعم جوي من طائرات التحالف الدولي “.

وأضاف القائد العسكري في كتائب “الجيش الحر” ” ان مقاتلي فيلق الشام ولواء الحمزة وفرقة السلطان مراد حققوا على الطرف الاخر من اتجاه بلدة الراعي تقدماً وسيطروا على قريتي ثلج غربي والهضبات شرق بلدة الراعي التي استعاد السيطرة عليها بعد ساعات من تقدم تنظيم “داعش” باتجاهها، وقد سقط عشرة عناصر للتنظيم قبل أن يلوذ الباقون بالفرار باتجاه قرية الزيادية “.