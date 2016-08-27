ستة عشر قتيلاً على الأقل في حريق في مستودع في موسكو

موسكو- أ ف ب- أعلنت السلطات الروسية مقتل 16 عاملاً على الأقل معظمهم من قرغيزستان، صباح السبت في حريق مستودع في العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة “تاس″ للانباء عن وزارة الحالات الطارئة ان فرق الانقاذ وصلت عند الساعة الخامسة ت غ الى المكان للسيطرة على الحريق، الذي اندلع في مستودع في المنطقة الصناعية الواقعة في شمال العاصمة وعثرت على 16 جثة.

وأضافت الوكالة أنه حين كان الاطفائيون يكافحون الحريق عثروا على “غرفة عزلتها النيران (..) فحطموا بابها وعثروا على 16 جثة” داخلها.

وأتى الحريق على 200 متر مربع من المستودع قبل السيطرة عليه قرابة الساعة 07,00 ت غ بحسب السلطات.

وقال ايليا دينيسوف، المسؤول في وزارة الحالات الطارئة، إن الضحايا هم عمال مهاجرون من قرغيزستان. وأوضح أن الحريق نجم عن تحطم مصباح كهرباء في غرفة تضم كمية كبيرة من المواد القابلة للاشتعال واخرى ورقية.

وأكدت خارجية قرغيزستان ان 14 من العمال الـ 16 الذين قضوا في الحريق هم من مواطنيها. وأوضح مسؤول عن الجالية في موسكو لوكالة “تاس″ ان بين الضحايا فتاة عمرها 16 عاما.

وتجمع مئات من العمال المهاجرين السبت امام المستودع وكان بعضهم يتسقط اخبار اشخاص كانوا في المكان لدى وقوع الكارثة، بحسب مراسل “فرانس برس″.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في تغريدة، انه تم نقل الجرحى الى المستشفى. وتم فتح تحقيق في الواقعة.

ويقضي العديد من الاشخاص سنويا في حرائق بروسيا التي تعاني من سوء بناها التحتية العائدة الى العهد السوفياتي ومن ضعف الاجراءات الامنية.

وخلّف حريق في كانون الاول/ديسمبر 2015 في مستشفى للامراض العصبية 23 قتيلا و24 جريحا في جنوب غرب البلاد.

وفي ايلول/سبتمبر 2013 قتل 37 مريضا في حريق بمستشفى للامراض النفسية في شمال غرب روسيا.