جيش النظام السوري يسيطر على داريا





دمشق- د ب أ- سيطر جيش النظام السوري على مدينة داريا جنوب العاصمة دمشق بشكل كامل، بعد خروج جميع المسلحين وعائلاتهم والمدنيين إلى محافظتي إدلب وريف دمشق.

وقالت مصادر سورية مسؤولة لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” إن “عدد المسلحين مع عائلاتهم الذين غادروا إلى محافظة إدلب شمال غرب سورية بلغ 1650 شخصاً، تقلّهم 25 حافلة توجهت إلى محافظة إدلب شمال سورية، تحت حماية قوات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوري، بينما توجّه إلى منطقة الحرجلة جنوب العاصمة 850 مدنياً ومسلحاً وعائلاتهم ممن طلبوا تسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية “.

وكشفت المصادر أن القوات الحكومية فتحت معبراً من داريا سلكه نحو 3 آلاف مدني بعد تفتيشهم والتأكد من عدم حملهم للأسلحة، وذلك في إطار تسريع الخطوات لإخلاء مدينة داريا بشكل كامل، وفي ظل عجز مراكز الإيواء التي جهزتها محافظة ريف دمشق عن استيعاب العدد الكبير للمدنيين الذين كانوا في داريا.