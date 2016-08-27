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التلفزيون السوري: معارضون مسلحون أحرقوا بنايات في داريا قبل مغادرتها

Aug 27, 2016

Smoke rises from the besieged Damascus suburb of Daraya, before rebels and residents start being evacuated under an agreement reached on Thursday between rebels and Syria's army

بيروت- رويترز- قال التلفزيون السوري اليوم السبت إن المعارضين السوريين المسلحين أحرقوا بعض المباني قبل جلائهم عن داريا مع المدنيين، في إطار اتفاق تم التوصل إليه يوم الجمعة.

وقال مراسل التلفزيون السوري، الذي دخل داريا بعد قليل من اكتمال عملية الإجلاء إن جميع المعارضين المسلحين وأسرهم غادروا الآن، وأن اشتباكات عنيفة كانت قد وقعت قبل أيام من التوصل للاتفاق. وقال إن المدينة أصبحت الآن آمنة.

وأضاف المراسل أن المعارضين المسلحين سلموا جميع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والصغيرة قبل أن يغادروا موضحاً أن معظمهم الآن في طريقهم إلى محافظة إدلب السورية.

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