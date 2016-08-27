منظمة العفو تطالب بالإفراج عن ناشط جزائري دين بـ “الإساءة إلى الإسلام”





الجزائر- أ ف ب- طالبت “منظمة العفو الدولية” السبت السلطات الجزائرية بـ “الإفراج فوراً ومن دون شروط” عن ناشط حكم عليه أخيراً بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بـ “الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد”.

وقالت المنظمة، في بيان تلقت “وكالة فرانس برس″ نسخة منه، إن محكمة بني ورتيلان (300 كلم جنوب شرق الجزائر) دانت في السابع من آب/اغسطس الناشط سليمان بوحفص بـ “الإساءة إلى الإسلام والنبي محمد” في مقالات نشرها على صفحته على موقع فيسبوك.

وسيمثل بوحفص (49 عاماً) أمام محكمة الاستئناف في 31 آب/أغسطس.

وكان عناصر في الدرك اعتقلوا الناشط في 31 تموز/يوليو ودهموا منزله في ولاية سطيف (شرق) حيث يقيم مع أسرته.

ونقلت المنظمة عن عائلة بوحفص أنه التزم إضراباً عن الطعام لأيام عدة داخل سجن سطيف.

ونقلت الصحافة الجزائرية معلومات أن الناشط اعتنق المسيحية منذ نحو عشرين عاماً.

ويكفل الدستور الجزائري الذي عدل في شباط/فبراير 2016 حرية الديانة، لكنه جعل الإسلام ديانة الدولة.

واعتبرت منظمة العفو أنه “تم استخدام إجراءات ملتبسة ينص عليها قانون العقوبات، وأمر يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر غير الإسلامية لاضطهاد اشخاص على الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير والديانة والمعتقد”.