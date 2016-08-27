اليمينيّون يحتلون بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية احتجاجاً على سياسة اللجوء





برلين- د ب أ- قام نشطاء منتمون “لحركة المدافعين عن الهوية” اليمينيّة باحتلال بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين لفترة وجيزة تعبيراً عن احتجاجهم على سياسة اللجوء التي تتبعها الحكومة الألمانية.

وقام حوالي 15 شخصاً اليوم السبت بتسلّق حامل شعار المدينة.

وكانت هذه المجموعة التي تخضع للرقابة من جانب هيئة حماية الدستور (أمن الدولة) ذكرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستتخذ يوم الباب المفتوح للحكومة الألمانية، الذي ينظم هذا العام تحت موضوع “الهجرة والاندماج”، مناسبة لتنظيم احتجاج.

وتتهم هذه الجماعة اليمينية الحكومة بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل بتجاوز القانون من خلال السياسة التي تتبعها بشأن اللاجئين.

وبعد ساعة من تسلّق الشعار، هبط المحتجون مرة أخرى بناء على طلب الشرطة. ووجه ميشائيل ميلر رئيس حكومة ولاية برلين وفرانك هينكل سيناتور الداخلية فيها إدانة شديدة اللهجة للقائمين بهذه الفعالية.

وقال ميلر وفقاً لبيان صدر اليوم: “مما يثير الاشمئزاز أن يحاول أعداء الديمقراطية بمثل هذه الأعمال أن يصادروا هذا الشعار لهم، بينما هو شعار لألمانيا ذات القيم الديمقراطية والسلمية والانفتاح على العالم”.

وأضاف ميلر قائلاً إنها لعلامة جيدة أن يعبر المارة عن رفضهم الواضح من خلال الهتافات التي أطلقوها ضد هذه الجماعة، بينما عبر هينكل عن ذات الرأي حين قال: “إنه لأمر صادم أن يحاول اليمينيون تلويث الشعار المعروف عالميا بما فعلوه”.