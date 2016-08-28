ساركوزي: يجب على بريطانيا أن تفتح مركزاً للاجئين على أراضيها

باريس- رويترز- قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي يسعى للعودة إلى الساحة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم، إنه يجب على بريطانيا أن تفتح مركزاً للاجئين على أراضيها، للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات في كاليه بفرنسا.

وعلى مدى سنوات تجمّع المهاجرون الساعون للوصول إلى بريطانيا في مخيمات أطلق عليها “الغابة” في مدينة كاليه الساحلية الفرنسية.

وفي العامين الأخيرين زاد عدد قاطني المخيمات بسبب الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مما دفع آلاف المهاجرين إلى محاولة الوصول إلى بريطانيا بشكل غير قانوني عبر نفق القنال الانجليزي.

وقال ساركوزي اليوم السبت، في تجمّع سياسي في لوتوكيه بشمال فرنسا، “أنا أطالب بفتح مركز في بريطانيا يتعامل مع الساعين للجوء في بريطانيا حتى يتسنى للبريطانيين القيام بالعمل الذي يخصهم”.

وأضاف أنه ينبغي لبريطانيا أن تدير عملية اللجوء، وتقبل من تريدهم على أراضيها، وتنظم رحلات لإبعاد أولئك الذين ترفضهم.

وقال ساركوزي “الغابة يجب ألا تكون في كاليه، أو في أي مكان آخر، لأن هذه جمهورية، وأولئك الذين ليس لهم أي حقوق في أن يكونوا هنا يجب أن يعودوا إلى بلدانهم”.

وكان ساركوزي يتحدث في لوتوكيه، حيث وقّعت فرنسا معاهدة حدودية رمزية مع بريطانيا في 2003 .

وبموجب اتفاق لوتوكيه يسمح للمسؤولين البريطانيين بفحص الجوازات في فرنسا والعكس.

لكن ذلك دفع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطىء البريطانية للتجمع في كاليه.

وأثارت صور لمئات الأشخاص وهم يحاولون القفز إلى شاحنات متجهة إلى بريطانيا مخاوف مناهضة للهجرة على جانبي القنال الانجليزي.