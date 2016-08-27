﻿سمك على الطريقة البرازيلية

المكونات: كيلو سمك سلمون مقطع شرائح ويمكن استخدام الفيليه بدلا عنه

نصف كيلو روبيان مقشر ومنظف

بصل مقطع شرائح

ثوم مهروس 4 حبات

طماطم مقطعة شرائح

فلفل رومي مقطع شرائح

زبدة

ليمون

كزبرة وبقدونس مفروم

بهارات مشكلة وفلفل أسود وكمون

ملعقة كبيرة معجون طماطم وماجي نكهة السمك

علبة حليب جوز الهند



طريقة التحضير

نبهر السمك والروبيان ونضيف الليمون

في القدر نضع 3 ملاعق كبيرة زبدة ثم نضيف البصل ومتى ما صار لونه ذهبيا نضيف الطماطم وثم الفلفل الرومي.

ثم في أقل من 5 دقائق نضيف السمك إلى الخلطة وثم الماجي والبهارات المشكلة .

لا نقلب المقادير بعض إضافة السمك ولكن يحرك القدر بالكامل بشكل دائري خفيف على نار هادئة.

عندما تقرب الطبخة من الاستواء نضيف حليب جوز الهند ونتركه يغلي لمدة دقيقتين ثم نضيف الروبيان ويترك لمدة 5 دقائق ثم نضيف الكزبرة والبقدونس.

تؤكل مع الرز.