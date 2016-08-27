﻿آبل تلاحق سامسونغ: «آيفون 7» بشاشة معقوفة وثلاثة طرز مختلفة

لندن ـ «القدس العربي»: تتزايد الشائعات والتسريبات حول الجيل الجديد المرتقب من هواتف «آيفون» التي تنتجها شركة «آبل» الأمريكية، والذي سيحمل اسم (آيفون 7) ويتوقع أن يرى النور العام المقبل، فيما تدل أغلب التسريبات والشائعات على أن الهاتف الجديد سيشكل محاولة من شركة «آبل» للحاق بركب شركة «سامسونغ» الكورية التي خطفت الأضواء مؤخراً بالهواتف الجديدة التي طرحتها في الأسواق.

وقال تقرير لجريدة «دايلي ميل» البريطانية إن هاتف «آيفون 7» سيكون موزعا على ثلاثة طرز مختلفة، أحدها بشاشة معقوفة تغطي جوانب الجهاز، ليكون بذلك شبيهاً بهواتف «سامسونغ» من طراز (Galaxy S7 Edge) التي شغلت الأسواق خلال الفترة الماضية بشكلها الاستثنائي وحصلت على شعبية واسعة في أوساط المستخدمين.

كما أن اثنين من الطرز الثلاثة سيكونان بشاشة كبيرة حجمها 5.5 إنش، وهو حجم الشاشات المستخدمة في أجهزة «آيفون 6 بلس» نفسها، وهي الأجهزة التي لاقت رواجاً واسعاً في العالم طوال الفترة الماضية، وحققت نجاحا غير متوقع، فيما سيكون طراز واحد من الطرز الثلاثة بشاشة حجمها 4.7 انش، وهو حجم الشاشة التقليدي نفسه المستخدم في هواتف «آيفون 6» العادية.

وتقول المعلومات التي نشرتها الصحيفة البريطانية إن «آيفون 7» سوف يرى النور خلال العام المقبل 2017، على أنه في حال صحت المعلومات بشأن الشاشة المعقوفة فهذا معناه أن الهاتف الجديد سيدخل في منافسة ساخنة مع الهاتف الذي طرحته «سامسونغ» في شهر شباط/ فبراير الماضي.

لكن «آبل» كانت في العام 2013 سجلت براءة اختراع لدى السلطات الأمريكية بعد أن نجحت في إنتاج شاشة زجاجية معقوفة مكونة من مواد معدنية عديدة مصهورة في بعضها البعض ومعقدة وتستخدم لأول مرة في إنتاج الشاشات الالكترونية، فضلا عن أنها تتميز بقوتها العالية وقدرتها الكبيرة على التحمل.

ويتكون الخليط الذي صنعت منه «آبل» الشاشات المسجلة في براءة الاختراع من مجموعة من المعادن من بينها النيكل والتيتانيوم والنحاس، بما مكنها في النهاية من صناعة شاشة ناعمة الملمس وقوية وأشبه بالمطاط حيث يمكن ثنيها وتشكيلها، إلا ان هذا الاختراع المسجل باسم «آبل» منذ العام 2013 لم يصل إلى الجمهور حتى الآن ولم يتم استخدامه في هواتف «آيفون» وسط توقعات أن يتم ذلك في «آيفون 7» العام المقبل.

أنحف وبدون أسلاك

وكان موقع «إنترناشينال بيزنيس تايمز» قال إن «آيفون 7» سوف يتضمن عدة تحديثات متوقعة، تتمثل في أن تصميمه سيكون أنحف، حيث تحرص الشركة على صناعة هواتف أكثر نحافة على الدوام، و»آيفون 7» لن يشذ عن القاعدة، ويتوقع أن يبلغ سمكه 6.1 ملم، وهو أقل من سمك الهاتفين السابقين «آيفون 6» و»آيفون 6 إس».

أما الإضافة الثانية فهي أنه سيكون بدون منفذ سماعة، حيث سيكون على «آبل» التخلي عن منفذ سماعة الرأس الذي يبلغ قطره 3.5 ملم، حتى تتمكن من الخروج بالتصميم الأكثر نحافة.

الإضافة الثالثة التي يتحدث عنها الموقع هي أن السماعة ستكون لاسلكية، إذ مع إلغاء مدخل السماعة التقليدي يتوقع أن يتم استبدال السماعة الحالية السلكية، بأخرى لا سلكية، مع العلم أن «آبل» تخلت خلال السنوات الأخيرة عن العديد من المعدات السلكية، خاصة في كمبيوترات «ماك». كما يشير الموقع المتخصص إلى أن الإضافة الرابعة المتوقعة في «آيفون 7» هو أن الذاكرة ستكون أكبر، حيث بلغ حجم ذاكرة هاتف «آيفون 6 إس» العشوائية 2 غيغا بايت، وهذه أكبر ذاكرة توصلت إليها «آبل» حتى الآن، الأمر الذي أتاح للمستخدمين تحميل تطبيقات وبيانات أكثر، لكن حجم الذاكرة في «آيفون 7» سيتفوق عليها، إذ يتوقع أن تصل إلى 3 غيغا بايت، فضلا عن زيادة سعة التخزين عما هو موجود في الأجهزة الحالية.

كما تسود التوقعات بأن تكون الإضافة الخامسة هي أن الهاتف سيكون مقاوماً للمياه، حيث على الرغم من أن «آبل» لم تؤكد رسميا هذا الأمر حتى الآن، إلا أن اختبارات عدة أظهرت أن هاتف «آيفون 6 إس» قادر على الصمود في رحلة قصيرة تحت المياه، وأشارت تجارب أخرى إلى أنه يمكن توفير حماية أكثر للهاتف الجديد بإضافة حواف تحميه من المياه.

أما الإضافة السادسة، فهي الشحن اللاسلكي، حيث أظهرت «آبل» اهتماما ببراءات الاختراع التي تعالج أمر شحن الهواتف لاسلكيا، وهناك طريقتان للشحن اللاسكي تدرس «آبل» اعتماد إحداهما في الهاتف الجديد.