﻿انتقاد مفتي الأردن يتسبب في حجب أحد أشهر المواقع الاخبارية

لندن – «القدس العربي»: كشف موقع «عمان نت» الأردني أن السلطات حجبته عن جمهوره لمدة تزيد عن أسبوع بسبب انتقاده للمفتي العام للمملكة ومناقشته فتوى دينية صدرت عنه، مؤكداً في بيان حصلت «القدس العربي» على نسخة منه إن الحجب كان مخالفاً للدستور الأردني وللحريات المكفولة للمواطنين.

وقال الموقع في البيان إنه «أثناء محاولتنا رفع حجب الموقع، أبدت جهات وهيئات حكومية وتنظيمية انزعاجها من بعض ما نشر على موقعنا وخصوصا المقالات الناقدة للمفتي العام وللهيئة بإيقاف برنامج إذاعي على خلفية نقد فتوى للمفتي العام، وأننا في موقع عمان نت نرى في ذلك انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً».

وأكد موقع «عمان نت» رفضه لأي محاولة لتحويل عمل محرريه إلى رقباء على ما يكتبه الكتّاب والصحافيون، وفق الرؤية الحكومية للقضايا المختلفة.

وأكد أنه «رغم أن حجب الموقع لنحو أسبوع، قد أثر على مسيرتنا وجمهورنا وحق الناس في المعرفة، والتماس المعلومات والأخبار، إلا أننا مصرون على العمل الدؤوب لإعلاء صوت الحق، ومستمرون في مسيرتنا الصحافية المهنية والإعلامية».

وقالت إدارة الموقع إن «حجب موقعنا بقرار من هيئة الإعلام -السلطة التنفيذية- مخالف للدستور الأردني، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، والتي لا يجوز تعطيلها إلا بقرار قضائي».

ويعتبر «عمان نت» واحداً من أشهر وأكبر وأقدم المواقع الإخبارية في الأردن، كما أنه موقع لأول إذاعة عربية على الانترنت، حيث كان يبث كمحطة راديو إذاعية على الانترنت منذ تأسس في العام 2000 قبل أن يتطور ويتحول الى إذاعة على الراديو في العام 2005 وموقع إخباري مستقل يبث أخباره على مدار الساعة.

وكانت السلطات في الأردن حجبت الموقع في حزيران/يونيو عام 2013 مع حوالي 300 موقع بسبب رفضها الترخيص حسب شروط قانون المطبوعات، وقد شارك الموقع بحملات احتجاجية وتم رفع دعوى قضائية إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، واضطرت المواقع الالكترونية في النهاية إلى الترخيص من أجل البقاء على قيد الحياة.