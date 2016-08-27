﻿السماح للشرطيات في تركيا بارتداء الحجاب

اسطنبول- (أ ف ب) – قررت تركيا السماح للشرطيات بارتداء الحجاب، وفقا لقرار قضائي نشر في الجريدة الرسمية امس السبت.

وأوضح القرار ان بامكان الشرطيات «تغطية الرأس» تحت القبعة «شرط ان يكون الحجاب من لون الزي وان يكون من دون دوافع» ايديولوجية.

ويتعرض الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الذي يهمين على تركيا منذ عام 2003، لانتقادات بسبب اتهامه بالنزوع نحو التسلط.

وسمحت حكومته بارتداء الحجاب في الجامعات وفي البرلمان وفي العامين الماضيين في الوظائف العامة والمدارس الثانوية.

وأدى ذلك إلى استياء انصار الجمهورية التركية العلمانية التي أسسها العام 1923 مصطفى كمال اتاتورك.

لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تشير إلى ان العديد من الدول الغربية، مثل اسكتلندا أو كندا، سمحت للشرطيات بارتداء الحجاب.