﻿فرنسا تطرد مغربيين تعتبرهما خطرا كبيرا على الأمن

باريس – (رويترز) – قالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان في وقت متأخر الليلة الماضية إن فرنسا قامت بترحيل مغربيين تعتبرهما خطرا كبيرا على الأمن بعد أن اعتنقا الفكر المتطرف وأصبحا إسلاميين متشددين.

وأضاف البيان دون تفاصيل «في ضوء الخطر الكبير الذي يمثله بقاؤهما على الأراضي الفرنسية قرر وزير الداخلية طردهما على الفور.»

وقال إن ستة قرارات طرد نفذت في ظل ظروف مشابهة في آب/أغسطس ليرتفع عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم هذا العام إلى 15.

وتعيش فرنسا حالة تأهب أمني قصوى عقب سلسلة هجمات نفذها إسلاميون متشددون منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي وأسفرت عن سقوط نحو 236 قتيلا.