مقتل قائد كلية المدفعية السورية خلال معارك مع المعارضة جنوب حلب

دمشق- د ب أ- نعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للنظام السوري السبت مدير كلية المدفعية في حلب العميد الركن آصف محمد خير، الذي قتل السبت في معارك مع مسلحي المعارضة جنوب مدينة حلب.

وبحسب صفحتي “القدرات العسكرية السورية”، وصفحة “جريدة القرداحة عرين الأسود” الموالية للنظام على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن العميد الركن آصف محمد خير بيك مدير كلية المدفعية لقي مصرعه السبت في معارك حلب.

وشهد محيط الكليات في حلب معارك عنيفة بين مسلحي المعارضة وقوات النظام، ونشرت “جبهة فتح الشام” تسجيلاً مصوراً يظهر فيه مقتل عدد من عناصر قوات النظام أثناء محاولتهم التقدم الى المدرسة الفنية الجوية، كما نشرت “الجبهة الشامية” تسجيلات مصورة عدة، إحداها يُظهر مقتل مجموعة من قوات النظام في محيط المدرسة الفنية الجوية بعد استهدافهم بصاروخ فاغوت، والبقية تظهر تدمير عربة (بي إم بي) لقوات النظام ومقتل طاقمها، وإعطاب دبابة (تي 72) لتلك القوات في محيط المدرسة الفنية الجوية بصاروخين من نوع فاغوت.

ودارت السبت معارك عنيفة بين مسلحي المعارضة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أحبطت المعارضة هجوماً لقوات النظام على منطقة الدباغات في حي الراموسة جنوبي حلب سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وكان جيش النظام السوري اعلن في السابع عشر من الشهر الجاري مقتل العميد ديب بزي قائد الكلية الفنية الجوية في حلب، والذي قتل خلال محاولة القوات النظام التقدم على محور الكليات جنوبي غربي حلب.