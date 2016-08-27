إطلاق صواريخ على مطار دياربكر في جنوب شرق تركيا 





اسطنبول- أ ف ب- أطلق ناشطون أكراد السبت أربعة صواريخ على مطار دياربكر في جنوب شرق تركيا، من دون سقوط ضحايا، بحسب ما أعلنت وكالة “دوغان” للأنباء.

وسقطت الصواريخ في منطقة خالية على مقربة من مركز مراقبة للشرطة في المطار، ما تسبب بانفجارات سمع دويها في المدينة، وأسفرت عن تحطم زجاج بعض النوافذ.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة توجهت إلى المكان، لكن لم ترد تقارير عن أي قتلى أو جرحى.

وقالت وكالة “دوغان” إن الهجوم نفذه “حزب العمال الكردستاني” الذي يشن تمرداً ضد الحكومة التركية منذ ثلاثة عقود.

ولفتت تقارير إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدية إلى المطار، وعلقت الرحلات بعيد الهجوم.

ويعيش جنوب شرق تركيا على وتيرة المعارك اليومية بين قوات الامن التركية والمتمردين الأكراد، منذ تجددت في الصيف الماضي المعارك التي أسفرت عن 40 الف قتيل منذ 1984.