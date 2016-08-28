الشرطة الفرنسية تحتجز صهر أحد المشاركين في هجوم “تشارلي ابدو”

باريس- (د ب أ): قال مصدر قضائي لوسائل الإعلام إن الشرطة الفرنسية تحتجز صهر احد المسلحين الذين اقتحما مكتب مجلة “تشارلي ابدو” الفرنسية الساخرة في كانون ثان/ يناير 2015 وذلك بعد ترحيله من بلغاريا.

وسلمت بلغاريا مراد حميد، مواطن فرنسي، يوم الجمعة إلى فرنسا التي كانت تبحث عنه بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

ووجهت فرنسا إليه تهمة المشاركة في إعداد أعمال إرهابية، ويواجه الشاب البالغ من العمر 20 عاما، في حال ثبوت التهمة عليه، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 10 أعوام في فرنسا.

يذكر أن في السابع من كانون ثان/ يناير 2015، قتل المهاجمان الملثمان 12 شخصا في مكتب المجلة في باريس. وقُتل الشقيقان سعيد وشريف كواشي في وقت لاحق في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مخبأ بشمال شرق العاصمة الفرنسية.