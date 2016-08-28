ترامب يتوعد بترحيل مهاجرين منذ اليوم الأول لرئاسته المحتملة

واشنطن- (أ ف ب): ربط المرشح الجمهوري إلى الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب السبت الهجرة غير الشرعية بالبطالة، متوعدا بترحيل مئات آلاف المخالفين الذين لا يملكون أوراق قانونية، بمجرد بدء ولايته الرئاسية المحتملة في كانون الثاني/ يناير 2017.

وأعلن ترامب خلال تجمع في دي موين في ولاية أيوا (وسط) نظمته السناتور الجمهورية المحلية جوني إرنست أنه “في اليوم الأول، سأبدأ سريعا في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، خصوصا مئات الآلاف الذين أعيد إطلاق سراحهم في ظل إدارة أوباما-كلينتون”.

وقال ترامب “إذا لم نتمكن من السيطرة تواريخ انتهاء صلاحية التأشيرات، ستصبح حدودنا مفتوحة، بهذه البساطة”.

وكان المرشح أعلن سابقا عزمه بناء جدار كبير على الحدود مع المكسيك وتعزيز الضوابط الحدودية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الحصول على منافع اجتماعية أو الأجانب الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.