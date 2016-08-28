ناسا: مسبار فضائي يحلق في أقرب نقطة من كوكب المشترى

واشنطن- (د ب أ): قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن المسبار الفضائي “جونو” حلق قريبا من كوكب المشترى أكثر من أي مركبة فضائية أخرى، يوم السبت، وبدأ في ارسال بيانات وصور لعملاق المجموعة الشمسية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من التحليق في الفضاء.

وقالت ناسا في بيان صحفي إن جونو حلق إلى أقرب نقطة من كوكب المشترى في الساعة 1344 بتوقيت جرينتش من بعد ظهر أمس السبت وكان على بعد 4200 كيلومتر فوق الغيوم التي تحيط بالمشترى.

وقال ريك نايبكن، مدير مشروع جونو في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا، إن المؤشرات الاولية تشير إلى أن كل شيء يعمل على ما يرام وكما هو مخطط له.

وجعلت عملية التحليق المختبر الفضائي يصل إلى مسافة قريبة غير مسبوقة من الكوكب أكثر من أي وقت آخر خلال مهمتها الرئيسية.

وقال سكوت بولتون، رئيس فريق مختبر جونو في ناسا، إن استقبال البيانات التي تم جمعها خلال التحليق سيستغرق أياما، بالإضافة إلى المزيد من الوقت كي يتمكن العلماء من فهمها.

وتابع بولتون، ان “هذه هي الفرصة الأولى بالنسبة لنا لكي نلقي نظرة عن كثب على ملك نظامنا الشمسي والبدء في معرفة كيفية عمله”.

وقبل عملية التحليق قال بولتون “لقد قمنا بفحص جونو من أوله إلى آخره وسنفعلها ثانية .. لا يزال لدينا المزيد من الاختبارات للقيام بها، لكننا واثقون من أن كل شيء يعمل بشكل رائع″.

وقالت ناسا إنه ستكون هناك 35 عملية تحليق أخرى قريبة من كوكب المشترى خلال مهمة جونو الرئيسية، التي من المقرر أن تنتهي في شباط/ فبراير .2018

وتم إطلاق جونو في 5 آب/ أغسطس 2011، من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.