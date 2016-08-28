اسلاميون متطرفون يهاجمون سجنا في جنوب الفيليبين وهروب 28 سجينا

ايليغان- أ ف ب- اعلنت الشرطة أن ناشطين اسلاميين متطرفين يحملون راية تنظيم الدولة الاسلامية شنوا هجوما على سجن في جنوب الفيليبين ما أدى إلى هروب ثمانية من عناصرهم وعشرين من المعتقلين الاخرين.

واوضح قائد الشرطة المحلية أن الهجوم استهدف سجن مراوي وشنه خمسون مقاتلا مدججا بالسلاح من جماعة ماوتي احدى الحركات الاسلامية العديدة الناشطة في جزيرة مينداناو.

لكن عسكريين يعملون عند نقطة تفتيش القوا القبض في 22 آب/ اغسطس على المقاتلين الثمانية الهاربين وعثروا على اسلحة ومتفجرات في شاحنتهم.

واستغل عشرون سجينا معتقلون لأسباب اخرى الظرف للهرب.

ويشتبه بان جماعة ماوتي مسؤولة عن هجوم دام في شباط/ فبراير على معسكر بوتيغ النائي في مينداناو. وكان المهاجمون انذاك يرفعون الرايات السود لتنظيم الدولة الاسلامية.

واسفر ذلك الهجوم عن سقوط 12 قتيلا في صفوف المهاجمين وخمسة قتلى في صفوف العسكريين.

والرجال الذين هاجموا السجن السبت كانوا ايضا يرفعون رايات تنظيم الدولة الاسلامية.

واكدت السلطات انها تجري تحقيقا حول مستوى تدابير الحماية في هذا السجن كما تسعى لمعرفة سبب عدم تعزيزها بعد توقيف الرجال الثمانية قبل اسبوع.

وليست هذه أول عملية فرار جماعي يتورط بها مقاتلون اسلاميون في الفيليبين.

ففي 2009 هاجم نحو مئة مسلح احد السجون في جزيرة باسيلان (جنوب) وساعدوا 31 معتقلا على الهرب بينهم مقاتلون اسلاميون.